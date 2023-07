https://fr.sputniknews.africa/20230727/le-sommet-russie-afrique-ouvre-ses-portes-a-saint-petersbourg-1060751607.html

Le sommet Russie-Afrique ouvre ses portes à Saint-Pétersbourg

Le sommet Russie-Afrique ouvre ses portes à Saint-Pétersbourg

Nucléaire civil, technologies spatiales, routes logistiques, souveraineté alimentaire… Ces 27 et 28 juillet, St.Pétersbourg accueille le 2e sommet... 27.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-27T07:00+0200

2023-07-27T07:00+0200

2023-07-27T07:00+0200

sommet russie-afrique 2023

russie

afrique

saint-pétersbourg

sommet

vladimir poutine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/11/1059992631_0:0:3164:1781_1920x0_80_0_0_f059394ed24a297a5fc4ad6f5ba35499.jpg

Le deuxième sommet Russie-Afrique débute ce 27 juillet à Saint-Pétersbourg sous le slogan "Pour la paix, la sécurité et le développement". Durant deux jours, cet événement diplomatique majeur va réunir 49 délégations.Poutine prendra la paroleOutre une grande déclaration lors d'une séance plénière, Vladimir Poutine s'entretiendra avec chacun des 17 chefs d'État présents, selon l'assistant du Président. Parmi ses futurs interlocuteurs figurent les dirigeants égyptien, mozambicain, burundais, zimbabwéen, ougandais, érythréen, centrafricain, libyen, camerounais, sénégalais, sud-africain, burkinabè, bissau-guinéen, malien et congolais. De plus, il rencontrera le dirigeant de l'Union africaine (UA), le Président de l'Union des Comores et le président de la Commission de l'Union africaine.Un programme rempliLe programme du sommet, dévoilé par les organisateurs, comprend plusieurs conférences. Il abordera l’industrie nucléaire, les technologies spatiales, l’intelligence artificielle, la sécurité internationale, la création de nouvelles routes logistiques, la souveraineté alimentaire et la stabilité du marché des engrais.Participez et suivez le déroulement de la journée sur Telegram, TikTok, Odysee, Facebook*, Twitter et Threads* à l'aide du hashtag #RussiaAfricaSummit.Un événement cléLe sommet Russie-Afrique est l'événement clé et le plus important dans les relations russo-africaines. Sa tenue vise à atteindre un niveau qualitativement nouveau du partenariat mutuellement bénéfique qui répond aux défis du XXIe siècle.Son objectif est de promouvoir le renforcement de la coopération globale et équitable entre la Russie et les pays africains dans toutes ses dimensions: politique, sécurité, économie, science, technique et culture.*Meta (Facebook et Instagram) est interdite en Russie pour activités extrémistes.

russie

afrique

saint-pétersbourg

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, afrique, saint-pétersbourg, sommet, vladimir poutine