Moscou se dit prêt à des projets plus audacieux avec l’Afrique dans le domaine technico-militaire

Le prochain sommet Russie-Afrique devrait donner un nouvel essor aux projets dans le domaine technico-militaire, selon le directeur de l’agence d’exportation... 22.05.2023, Sputnik Afrique

L’agence russe d’exportation d’armements Rosoboronexport, qui fête aujourd’hui ses 70 ans, est prête à resserrer les liens avec le continent africain, a déclaré ce lundi 22 mai son patron, Alexandre Mikheïev.Alexandre Mikheïev a apprécié les relations d’affaires fiables avec les partenaires africains et a accordé une grande importance à leur futur développement. Il a tenu à souligner l’intention de Rosoboronexport de ne cesser de développer le partenariat durable avec les pays du continent africain.Selon M. Mikheïev, le 2e sommet Russie-Afrique, qui aura lieu du 26 au 29 juillet à Saint-Pétersbourg, donnera une nouvelle impulsion au développement des relations bilatérales. Ce sommet est orienté sur l’essor des contacts entre la Russie et les pays africains sur plusieurs axes et secteurs d’activités."Notre agence se consacre au partenariat avec les pays amicaux de la Russie qui forment une majorité dans le monde. Nous coopérons de près avec les pays de la région Asie-Pacifique et d’Amérique Latine. Les pays du Proche-Orient, de la Communauté des États indépendant (CEI), des membres de l’Organisation du Traité de sécurité collective (OTSC) manifestent un grand intérêt pour les armes russes", a-t-il ajouté.

