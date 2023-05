https://fr.sputniknews.africa/20230522/drones-missiles-lance-flammes-la-russie-nomme-ses-armes-les-plus-demandees-a-letranger-1059408710.html

Drones, missiles, lance-flammes… La Russie nomme ses armes les plus demandées à l’étranger

Drones, missiles, lance-flammes… La Russie nomme ses armes les plus demandées à l’étranger

L’agence russe d’exportation d’armements, Rosoboronexport a nommé les drones de fabrication nationale qui bénéficient d’une grande demande sur le marché... 22.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-22T16:39+0200

2023-05-22T16:39+0200

2023-05-22T16:39+0200

russie

rostec

drone

missiles

alexandre mikheïev

rosoboronexport

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103750/24/1037502425_0:121:2691:1635_1920x0_80_0_0_1b0a59db53068b739bc77cf392af6e47.jpg

Les appareils sans pilote russes comme les drones d'attaque des familles Orion et Kub sont très demandés sur le marché mondial de l'armement, a annoncé ce 22 mai la société spécialisée dans l’exportation militaire, Rosoboronexport, appartenant au groupe Rostec. Selon M.Mikheïev, les avions de transport militaire russes Iliouchine Il-76MD-90A, les chasseurs Sukhoi Su-35 et Su-30SME, les bombardiers de première ligne Su-34E, les hélicoptères d'attaque Kamov Ka-52E, les hélicoptères de transport militaire Mi-17 et les missiles aéroportés sont également fortement demandés.Armes sol-air et anti-dronesHormis les drones russes, les forces de défense aérienne étrangères manifestent leur intérêt pour une large gamme de systèmes et de complexes de missiles antiaériens de différents rayons d'action, tels que les S-400, Anteï-4000, S-350E Vitiaz, Viking, Bouk-M2E, Tor-E2 et Tor-M2E, Pantsir-S1M, et les systèmes portables de missiles sol-air Verba et Igla-S.Armes pour l’armée de terreD’après M.Mikheïev, les forces terrestres des pays partenaires de la Russie se concentrent sur les chars T-90S et T-90MS, le canon antichar automoteur 2S25M modernisé et les véhicules blindés de soutien de chars BMPT.Elles sont également intéressées par les systèmes de lance-flammes lourds TOS-1A, les lance-roquettes multiples Tornado-G, les obusiers automoteurs Msta-S, les blindés Tiger et Typhoon, ainsi que par des systèmes antichars et des armes légères de production russe.Armes pour les forces navalesParmi les équipements navals russes, Rosoboronexport note l'intérêt des clients pour les systèmes de missiles côtiers mobiles Roubej-ME, les Pantsir-ME (version navale du système antiaériens de courte à moyenne portée), les systèmes de missiles Club-S et Club-N (Kalibr-PL et Kalibr-NK).Les navires et sous-marins modernes capables d’embarquer ces armes sont la frégate Project 22356, la corvette Project 20382, le navire de patrouille Project 22160, le petit navire lance-missiles Karakurt-E, suscitent aussi l’intérêt des clients potentiels, a conclu le directeur général de Rosoboronexport.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, rostec, drone, missiles, alexandre mikheïev, rosoboronexport