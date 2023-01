https://fr.sputniknews.africa/20230127/les-armements-de-rostec-presque-tous-vendus-en-devises-nationales-pour-contourner-le-dollar-1057729385.html

Le groupe russe Rostec n’envisage pas de reculer sur le marché international de l’armement, où les versements en monnaies nationales approchent les 100%, selon... 27.01.2023, Sputnik Afrique

La Russie est le deuxième exportateur mondial d’armements et de matériel de guerre, vendant annuellement pour quelque 15 milliards de dollars, dont 13 milliards rien que pour la société Rosoboronexport, faisant partie du groupe Rostec. Ce dernier n’a pas l’intention de perdre ses positions sur le marché.Il a cependant souligné qu’"à l’heure actuelle le gros des efforts des entreprises de Rostec vise à remplir les commandes publiques pour la défense".Paiements en monnaies nationalesLe chef de Rostec a précisé que la quasi-totalité des contrats d’exportation d’armes russes était libellée en monnaies nationales.Selon lui, Rostec a des partenaires sûrs en Asie, au Moyen-Orient, sur le continent africain et en Amérique latine."Nous tenons en estime leur position de principe et nous entretenons avec eux des contacts permanents en traitant de concert les problèmes les plus compliqués. L’accroissement de notre coopération est envisagé."

