Un diplomate russe explique quoi attendre du prochain sommet Russie-Afrique

Le deuxième sommet Russie-Afrique servira à étendre la coopération entre la Russie et des partenaires africains malgré les tentatives de l’Union européenne... 17.05.2023, Sputnik Afrique

Alors que l’Union européenne qui n’a pas réussi à isoler la Russie et revient à la charge le deuxième sommet Russie-Afrique imprimera une nouvelle impulsion à la coopération entre la Russie et des partenaires africains, estime le représentant permanent russe par intérim auprès de l’UE Kirill Logvinov.Un potentiel pour améliorer la situationSelon le diplomate, sur ce fond le sommet Russie-Afrique aura une grande importance non seulement pour les relations russo-africaines, mais aussi pour l’ensemble de la situation internationale.Un deuxième sommet et un forum économique et humanitaire Russie-Afrique doivent avoir lieu à Saint-Pétersbourg du 26 au 29 juillet.

