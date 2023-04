https://fr.sputniknews.africa/20230425/les-opportunites-offertes-par-la-russie-representent-un-interet-capital-pour-lafrique-1058848101.html

"Les opportunités offertes par la Russie représentent un intérêt capital pour l'Afrique"

Les partenariats universitaires entre la Russie et la RDC permettront aux étudiants congolais de s’ouvrir à de nouveaux horizons, a expliqué à Sputnik le... 25.04.2023, Sputnik Afrique

Si les partenariats entre la Russie et les pays africains passent souvent par les sphères militaires ou économiques, l’éducation n’est pas oubliée pour autant. La République démocratique du Congo (RDC) a ainsi récemment reçu une délégation universitaire russe et songe à ouvrir un centre de formation pour enseigner la langue de Pouchkine.La possibilité d’apprendre le russe est une chance offerte aux jeunes congolais, alors que les liens entre Moscou et Kinshasa se renforcent, a d’ailleurs déclaré à Sputnik Muhindo Nzangi Butondo, le ministre l'Enseignement supérieur et universitaire du pays. Cela permettra par exemple de mieux appréhender les relations avec les investisseurs russes souhaitant venir en RDC.Les possibilités de collaborations universitaires sont vastes, mais la jeunesse congolaise semble particulièrement séduite par les secteurs de l’ingénierie et des hautes technologies, ajoute Muhindo Nzangi Butondo.Muhindo Nzangi Butondo souligne encore que la "clé" du succès en matière d’échanges éducatifs est la pédagogie. Raison pour laquelle la RDC a tenu à accueillir une délégation de l'Université pédagogique russe de Voronej.Suivre l’élanLa RDC espère donc que les échanges avec la Russie permettront aux deux pays de s’épauler mutuellement dans leur développement, poursuit Muhindo Nzangi Butondo. Dans cette logique, Kinshasa a d’ailleurs accepté l’invitation de Moscou à participer au prochain sommet Russie-Afrique.Signe de cette amitié, l’ancienne université russe de l'Amitié des peuples, située à Moscou, a repris le nom de Patrice Lumumba, héros national congolais. "Un motif de fierté culturelle", confie le ministre de l'Enseignement supérieur.

