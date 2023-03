https://fr.sputniknews.africa/20230323/luniversite-russe-de-lamitie-des-peuples-reprend-son-ancien-nom-de-patrice-lumumba-1058299904.html

L'université russe de l'Amitié des peuples reprend son ancien nom de Patrice Lumumba

L'université russe de l'Amitié des peuples vient de reprendre son ancien nom, celui du tout premier chef du gouvernement de la République démocratique du Congo: Patrice Lumumba. Et ce, après l’avoir porté pendant plus de 30 ans, jusqu’en 1992.Cette reprise du nom de l’une des principales figures de l’indépendance de la RDC représente "un vrai honneur" pour Benin Umba Manguadi, président de la communauté estudiantine congolaise à Moscou, qui au micro de Sputnik, confie être "très ému".Héros nationalPatrice Lumumba étant "un vrai héros national", M.Manguadi espère que "les Congolais auront cette motivation, ce courage de se battre comme Patrice Emery Lumumba pour faire valoriser la peau noire et l'Afrique aux yeux des Occidentaux".Patrice Lumumba s'est prononcé contre le séparatisme interne et l'agression armée des colonisateurs belges. En juin 1960, il est devenu le premier Premier ministre de la RDC, mais en septembre de la même année, il a été évincé du pouvoir à la suite d'un complot avec le soutien des États coloniaux. Il a été transporté au Katanga puis tué en janvier 1961. En 1966, Lumumba a été officiellement proclamé héros national de la République du Congo.L'URAP a été fondée en février 1960 et a reçu le nom de Patrice Lumumba en 1961.

