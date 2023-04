https://fr.sputniknews.africa/20230413/une-universite-du-zimbabwe-annonce-la-date-de-lancement-de-ses-cours-de-russe-1058587357.html

Une université du Zimbabwe annonce la date de lancement de ses cours de russe

L’Afrique utilise depuis des siècles plusieurs langues vivantes étrangères, entre autres le français, l’anglais, le portugais, etc. Une université zimbabwéenne... 13.04.2023, Sputnik Afrique

La langue russe sera enseignée aux étudiants qui le souhaitent à partir du prochain semestre à l’université d'État des sciences appliquées de Manicalland, à Mutare, quatrième plus grande ville du Zimbabwe, a déclaré ce jeudi 13 avril le professeur Albert Chawanda, vice-chancelier de l’établissement lors du forum international Russie-Afrique sur les technologies de l'information.En mars, Amon Murwira, ministre de l’Enseignement supérieur et tertiaire, de l’Innovation, du Développement des sciences et des technologies, avait déclaré à Sputnik qu’une université du Zimbabwe ouvrirait bientôt un centre de langue russe, sans pour autant préciser la date.Pourquoi enseigner le russe? La réponse est simpleSelon M.Chawanda, l’instauration du russe dans l’éducation supérieure n’est pas un fait anodin, mais qui reflète le haut niveau actuel d'interactions entre la Russie et le Zimbabwe.Harare avait précédemment souhaité bâtir un monument commémorant la victoire soviétique contre le nazisme.Dans le passé, l'URSS avait formé de nombreux combattants zimbabwéens luttant pour l'indépendance de leur pays. De nombreux professeurs ont par ailleurs étudié en Russie et connaissent le russe, permettant un meilleur partenariat scientifique entre le pays de Tolstoï et le Zimbabwe.

