La Russie donne un coup de fouet à l’industrie des drones

L’industrie des drones en Russie est désormais sous contrôle du gouvernement, qui prévoit de stimuler considérablement la production de ces engins dans les... 12.09.2023, Sputnik Afrique

La Russie envisage de systématiser et d’accroître la production de drones, a déclaré le Premier ministre russe, Mikhaïl Michoustine, lors d'une session stratégique sur le développement d’aéronefs sans pilote.Pour y arriver, le gouvernement se concentre aujourd’hui sur la création de sa propre base industrielle et de logiciels ainsi que sur le maintien de la demande de produits. Un pas nécessaire car actuellement, ces appareils ne sont principalement fabriqués que par des enthousiastes du domaine, a-t-il précisé.Initiative gouvernementaleHuit centres de recherche et de production de drones doivent être créés en Russie dans le cadre d’un projet national de développement de systèmes aéronautiques sans pilote, avait rapporté en août 2023 Andreï Siling, directeur exécutif de la Plateforme nationale d'initiative technologique.Ce projet comprend la création de trois centres de recherche en 2024 et de cinq autres en 2025, a détaillé le responsable.Le premier centre scientifique et de production régionale pour les systèmes aériens sans pilote civils avait déjà été créé dans la région de Samara.Un fonds de développement des dronesLe 8 août 2023, le gouvernement russe a annoncé la création en Russie d'un fonds spécial dédié au développement de l'industrie des systèmes aéronautiques sans pilote, dont le budget est estimé à près de 10 milliards de roubles. Ce projet est mis en œuvre par le Fonds souverain de technologie de l'Initiative technologique nationale et le concepteur de drones la société Transport du Futur.La production de drones à Moscou a plus que quadruplé ces derniers temps, a fait savoir le 22 juillet sur sa chaîne Telegram Sergueï Sobianine, maire de la capitale, ajoutant que cette industrie ne cesse de se développer.

