https://fr.sputniknews.africa/20230807/ils-frappent-avec-puissance-poutine-exige-daugmenter-la-production-des-drones-kamikazes-lancet-1061144538.html

"Ils frappent avec puissance": Poutine exige d’augmenter la production des drones-kamikazes Lancet

"Ils frappent avec puissance": Poutine exige d’augmenter la production des drones-kamikazes Lancet

Vladimir Poutine a salué l’efficacité des drones russes Koub et Lancet dans le cadre de l’opération spéciale. Ceux-ci font brûler l’équipement militaire de... 07.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-07T18:54+0200

2023-08-07T18:54+0200

2023-08-07T18:55+0200

russie

vladimir poutine

zala lancet (drone)

armements

armes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/03/10/1058212678_0:123:3266:1960_1920x0_80_0_0_2d86664d0b975af19b91cdc3a4f549ea.jpg

Le Président russe a demandé de renforcer la production du nombre d’armements russes, dont les drones-kamikazes Lancet et Koub qui détruisent avec succès les armes étrangères sur le front ukrainien."Les fabricants m’ont promis d’augmenter la production [des drones Koub et Lancet, ndlr]. Ils tiennent leur promesse, mais il faut augmenter davantage", a fait remarquer le Président russe.Il a en outre énuméré d’autres armements dont la production doit être renforcée: "les T-90 Proryv (Percée en russe), les systèmes d’avions… des Lancet, etc".Sur le champ de batailleEn effet, les drones-kamikazes Lancet sont largement utilisés dans le cadre de l’opération spéciale russe. Ce n’est que durant le mois de juillet qu’à l’aide de cet engin, l’armée russe a anéanti nombre d’armements en service des forces ukrainiennes, dont un char, une station-radar et un obusier allemand.Mi-juillet, le constructeur en chef des drones Lancet Zala Aero Group Alexandre Zakharov a mis en valeur auprès de la chaîne de télévision Rossiya 1 "la simplicité de [leur] usage". Selon lui, "il sera quasiment impossible de combattre" la prochaine génération de ces appareils.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, vladimir poutine, zala lancet (drone), armements, armes