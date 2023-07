https://fr.sputniknews.africa/20230703/des-drones-kamikazes-lancet-detruisent-des-armes-ukrainiennes-pretes-a-attaquer--video-1060310152.html

Des drones kamikazes Lancet détruisent des armes ukrainiennes prêtes à attaquer – vidéo

Une attaque ukrainienne a été déjouée dans la région de Kherson par l’action de drones kamikazes russes Lancet. Les appareils ont détruit les équipements... 03.07.2023, Sputnik Afrique

Une colonne d’équipements militaires ukrainiens sur le point d’assaillir les troupes russes, a été anéantie par les munitions de vagabondage Lancet dans la région de Kherson. Une vidéo de cette frappe a été mise à la disposition de Sputnik.L’opération a été effectuée par une unité spéciale du groupe Dniepr des forces armées russes. Selon son commandant, la colonne ennemie a été préalablement trouvée par les moyens de reconnaissance aériens.La veille, l’armée russe a détruit sur l’axe de Kherson, toujours avec un Lancet, un char ukrainien et une station de guerre électronique.Modernisé pour "frapper de manière fiable"Le drone Lancet, développé par le groupe Kalachnikov, a récemment été modernisé en tenant compte de ses performances sur le théâtre de l’opération militaire spéciale.Il est désormais doté d’une charge de combat plus puissante et plusieurs de ses systèmes ont également été améliorés.La nouvelle charge du drone lui permet de "frapper de manière fiable les cibles typiques d'un drone: obusiers, chars, blindés, radars, systèmes de défense antiaérienne et effectifs ennemis".De son côté, l'Ukraine manque d'armes de la part de ses alliés occidentaux pour faire face à ces drones, d’après une interview de Yuriy Sak, conseiller du ministre ukrainien de la Défense, accordée au journal The Telegraph.

