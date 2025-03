https://fr.sputniknews.africa/20250325/moscou-et-washington-dressent-une-liste-de-sites-energetiques-a-epargner-pendant-les-frappes-1071271230.html

Moscou et Washington dressent une liste de sites énergétiques à épargner pendant les frappes

Le Kremlin a publié une liste convenue par Moscou et Washington de sites russes et ukrainiens qui relèvent du moratoire temporaire sur les attaques contre le...

La Russie et les États-Unis ont dressé une liste d'infrastructures russes et ukrainiennes qui relèvent du moratoire temporaire sur les frappes visant le système énergétique:Le moratoire temporaire est valable 30 jours, à compter du 18 mars 2025, et peut être prolongé d'un commun accord.En cas de violation du moratoire par l'une des parties, l'autre partie a le droit de se considérer libre de l'obligation de s'y conformer.

