Un char et une station radar de l’armée de Kiev balayés par un drone-kamikaze russe – vidéo

L’armée russe a détruit un char ukrainien et une station de guerre électronique. Les frappes ont été réalisées par un drone russe Lancet dans une zone de... 02.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-02T14:29+0200

2023-07-02T14:29+0200

2023-07-02T14:43+0200

Des éclaireurs des troupes aéroportées russes ont anéanti un char et une station radar à l'aide d'un drone-kamikaze Lancet dans la région de Kherson.Une vidéo à la disposition de Sputnik montre ainsi le moment de l’élimination des cibles.Auparavant, des militaires, interrogés dans cette zone, avaient confié auprès de Sputnik que l’ennemi prenait plus au sérieux le camouflage de ses armes en raison des frappes constantes de drones. Cependant, selon eux, "cela n'aide pas"."Tueur de masse"Récemment, l’expert militaire américain Peter Suciu a estimé pour le portail 19fortyfive que l’armée russe "se défend solidement contre l’offensive de Kiev". D’après lui, "une grande partie de ce succès est due à la munition de vagabondage ZALA Lancet". Il a aussi qualifié cet engin de "tueur de masse".Une charge de combat plus puissanteLe drone Lancet a été développé par la société russe ZALA AERO, qui fait partie du groupe Kalachnikov. L’engin a récemment été modernisé compte tenu de ses performances sur le théâtre de l’opération militaire spéciale.Il a été équipé d’une charge de combat plus puissante et plusieurs de ses systèmes ont été améliorés.La nouvelle charge de combat lui permet de "frapper de manière fiable les cibles typiques d'un drone - obusiers, chars, blindés, radars, systèmes de défense antiaérienne et effectifs ennemis".

