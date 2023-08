https://fr.sputniknews.africa/20230807/rostec-a-double-sa-production-davions-et-dhelicopteres-de-combat-1061138817.html

Rostec a doublé sa production d’avions et d’hélicoptères de combat

Rostec a doublé sa production d’avions et d’hélicoptères de combat

En 2022, la société Rostec, leader russe dans la production de produits de haute technicité, a doublé sa production d’avions et d’hélicoptères de combat, selon... 07.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-07T16:36+0200

2023-08-07T16:36+0200

2023-08-07T16:36+0200

donbass. opération russe

russie

sergueï tchemezov

vladimir poutine

rostec

hélicoptères de russie

production

drone

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/14/1059368792_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_cbe62c11bdf90331b28c87379e15c1fc.jpg

Lors d’une rencontre avec Vladimir Poutine ce lundi 7 août, Sergueï Tchemezov, patron de Rostec, géant russe des produits de haute technicité à destination civile et militaire, a dressé le bilan des activités du groupe en 2022.Il a fait état d’une augmentation sensible de la production de tous les types de produits utilisés dans le Donbass.Des performances impressionnantes ont été enregistrées dans la production d’aéronefs.Une hausse de production qui ne se fait pas au détriment du civilM.Tchemezov a signalé que l’entreprise Hélicoptères de Russie, faisant partie de Rostec, a également doublé sa production."En 2022, notre holding Hélicoptères de Russie a construit 296 hélicoptères, contre 134 un an plus tôt. C’est en raison de la commande d’État pour la défense. Dans le cadre de cette commande, nous avons multiplié par deux la production d’hélicoptères de combat.""Hélicoptères de Russie construit les hélicoptères d’attaque au sol Ka-52 et Mi-28N ainsi que les hélicoptères de transport militaire Mi-8 qui sont activement utilisés dans la zone de l’opération militaire spéciale", a détaillé M.Tchemezov.Vœu de PoutineVladimir Poutine a signalé pour sa part l’efficacité des drones russes Koub et Lancet dans le Donbass et a demandé d’en augmenter la production."Les Koub et les Lancet ont fait leurs preuves. Ils frappent avec puissance: tout engin, y compris étranger, ne fait pas que brûler, ses munitions embarquées explosent. Les constructeurs ont promis d’augmenter la production. Ils tiennent leur promesse, mais il faut augmenter davantage", a indiqué le Président russe.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, sergueï tchemezov, vladimir poutine, rostec, hélicoptères de russie, production, drone