En Afrique, le russe Rostec pourrait fabriquer des armes et des moyens de sécurité hi-tech

En Afrique, le russe Rostec pourrait fabriquer des armes et des moyens de sécurité hi-tech

En prévision du sommet Russie-Afrique, le groupe russe Rostec vante ses capacités à organiser sur place des produits industriels visant à renforcer la sécurité... 20.07.2023

2023-07-20T16:04+0200

2023-07-20T16:04+0200

2023-07-20T16:05+0200

Les entreprises de Rostec, la société d'État russe à la tête d'un conglomérat actif dans le développement, la production et l'exportation de produits industriels de haute technicité, peuvent non seulement fournir mais aussi organiser la production d'armes de combat et civiles, de moyens d'observation, de protection et de systèmes antidrones.Parmi les systèmes pouvant être fabriqués sur place, le directeur de la coopération internationale de Rostec Victor Kladov a cité les moyens de combat rapproché et de protection individuelle, les armes non létales, les systèmes de surveillance de la ligne côtière et les armes de haute précision.La sécurité en vedetteDans le cadre du prochain sommet Russie-Afrique, le groupe participera à la table ronde "L’Afrique sûre" et présentera ses propositions concernant la sécurité du continent. Des experts de Rostec partageront l'expérience russe et internationale de lutte contre les principales menaces.Les entreprises russes présenteront également des solutions pour la "prévention de crimes dangereux pour la société et des menaces à la sécurité et à la souveraineté nationales".Le deuxième sommet Russie-Afrique se tiendra les 27 et 28 juillet 2023 à Saint-Pétersbourg. 49 pays africains ont confirmé leur participation à l'événement, et environ la moitié sera représentée au plus haut niveau, sous le slogan "Pour la paix, la sécurité et le développement".

