Kalachnikov bat un record de production d’armements

Le fabricant russe d’armements et de matériel militaire Kalachnikov a atteint au premier trimestre 2023 son plus haut niveau de production depuis dix ans. 11.05.2023, Sputnik Afrique

Le groupe Kalachnikov a augmenté de 38% sa production d’armes au cours du premier trimestre 2023, affichant ainsi un record depuis 10 ans en termes de quantité de produits livrés.Selon lui, cette croissance de la production concerne non seulement les armes à feu, mais également un large assortiment de produits.Ce gain de production a permis à l’entreprise d’accroître la charge d’équipements de 8% par rapport à la même période de l’année précédente, tout en continuant la production en série de nouveaux types d’armes à feu, à savoir la mitraillette PPK-20 et les fusils TR9S et TG2S.Le responsable a également confirmé les plans du groupe de continuer la rénovation de ses capacités industrielles.Principal fournisseur russe d’armesLe consortium Kalachnikov, qui fait partie du holding russe de hautes technologies Rostec, est le principal fournisseur d’armes d’infanterie légères de l’armée russe avec une part de 95% du marché local des armes à feu.45 contrats publics ont été réalisés pendant l’année 2022, la production d’armes à feu à destination militaire et civile a surpassé de 40% les résultats de l’année 2021.

