L'armée russe reçoit une nouvelle tenue de combat conçue par le groupe Kalachnikov

L’armée russe reçoit une nouvelle tenue de combat conçue par le groupe Kalachnikov

Le groupe Kalachnikov, fabricant d'armes russe, a démarré ses livraisons d'une nouvelle tenue militaire destinée aux forces armées du pays. 05.05.2023

Une société du groupe Kalachnikov, spécialisée dans la conception et la production de vêtements spéciaux et d’équipements militaires, a effectué sa première livraison d’une nouvelle tenue de combat prévue pour l’armée russe.Cette nouvelle génération d’uniforme aux nouveaux motifs de camouflage est confectionnée en tissus performants et possède des caractéristiques ergonomiques améliorées.Principal fournisseur de l’armée russeLe consortium Kalachnikov, qui fait partie du holding russe de hautes technologies Rostekh, est le principal fournisseur d’armes d’infanterie légères de l’armée russe avec une part de 95% du marché local des armes à feu. Il se charge également de la fabrication de drones, de bateaux d’assaut et d’armements en missiles de haute précision. Les produits du groupe Kalachnikov sont exportés dans 27 pays du monde, selon le communiqué du groupe.

