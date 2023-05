https://fr.sputniknews.africa/20230506/un-char-russe-t-72b3-porte-une-frappe-puissante-sur-un-groupe-de-larmee-de-kiev--video-1059071966.html

Un char russe T-72B3 porte une frappe puissante sur un groupe de l’armée de Kiev – vidéo

La Défense russe a diffusé une séquence présentant un équipage de char T-72B3 en train d’éliminer des combattants de l’armée ukrainienne qui tentaient de se... 06.05.2023, Sputnik Afrique

Un groupe d’infanterie ennemi se faufilait dans une forêt sur la ligne de front en Ukraine quand il a été surpris par le feu d’équipages de chars russes T-72B3.Dans une vidéo, publiée ce 6 mai par le ministère russe de la Défense, le blindé chargé de munitions est montré en action, se déplaçant dans la boue jusqu'à une position de tir.Du personnel de l’armée de Kiev, qui se cachait dans le bois, a ensuite été repéré et visé. Plusieurs tirs avec des obus explosifs ont été réalisés.Un drone a aidé les militaires russes et a filmé le moment de la destruction de la cible.Une fois l’objectif atteint, le véhicule de combat disparaît derrière le relief du terrain.Après avoir réalisé des tirs, l’équipage du char se met à couvert et recharge afin d'être toujours prêt à se placer en position.Selon un artilleur-opérateur du char T-72B3, son équipe travaille principalement sur les effectifs et l'équipement de l'ennemi, détruit des défenses, des points de réserve, des abris, des tranchées, tous les endroits où l'ennemi peut se trouver.

