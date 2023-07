https://fr.sputniknews.africa/20230731/larmee-russe-recoit-un-lot-de-chasseurs-mig-31-modernises-1060954599.html

L'armée russe reçoit un lot de chasseurs MiG-31 modernisés

L'armée russe reçoit un lot de chasseurs MiG-31 modernisés

Une usine russe a procédé à la maintenance et la modernisation d'un lot d'intercepteurs MiG-31. Les avions ont été remis aux forces armées en cette fin... 31.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-31T14:23+0200

2023-07-31T14:23+0200

2023-07-31T14:23+0200

mig-31

défense

russie

modernisation

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/08/0f/1055854740_230:0:3871:2048_1920x0_80_0_0_6f92a5160c426046270ce2f1c0fa558b.jpg

Le consortium aéronautique russe OAK, qui fait partie du groupe Rostec, a remis au ministère de la Défense un lot de chasseurs intercepteurs modernisés MiG-31, a fait savoir son service de presse.Les avions ont subi des travaux de maintenance et de modernisation en vertu d'une commande publique pour la défense et ont reçu "des fonctions et capacités plus larges", selon le communiqué.L'usine Sokol, située dans la région de Nijni Novgorod, sur la Volga, qui a réalisé ces travaux, se spécialise justement dans la modernisation des MiG-31, a précisé Iouri Slioussar, directeur général d'OAK.Une autre modernisationEntre-temps, la Russie continue d'équiper l’intercepteur MiG-31D d’un missile antisatellite et l’avion de transport militaire Il-76 d’un laser de combat.Moscou poursuit le développement d’un système aéroporté destiné à cibler des engins spatiaux circulant sur une orbite basse. Les travaux sur le missile 79M6 Kontakt équipant un MiG-31D avaient commencé en 1984, à l’époque soviétique.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

mig-31, défense, russie, modernisation