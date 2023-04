https://fr.sputniknews.africa/20230408/ces-avions-militaires-russes-seront-adaptes-pour-porter-des-armes-antisatellites-1058438904.html

Ces avions militaires russes seront adaptés pour porter des armes antisatellites

Ces avions militaires russes seront adaptés pour porter des armes antisatellites

La Russie continue la mise au point de systèmes de lutte antisatellites à base de chasseurs MiG-31D et d’avions de transport militaire Il-76, selon la revue... 08.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-08T11:14+0200

2023-04-08T11:14+0200

2023-04-08T11:14+0200

mig-31

il-76

laser

missiles antisatellite

développement

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103204/35/1032043523_0:164:3057:1884_1920x0_80_0_0_6149a0532e5d517680294d96a370e84c.jpg

La Russie poursuit les travaux visant à équiper l’intercepteur MiG-31D d’un missile antisatellites et l’avion de transport militaire Il-76 d’un laser de combat, selon la revue Voïennaïa mysl publiée par le ministère de la Défense."La Russie envisage plusieurs systèmes de lutte antisatellites déployés sur des vecteurs mobiles: un système de défense spatiale Kontakt équipant l’intercepteur MiG-31; un système de combat laser A60 Sokol-Echelon basé sur l’avion de transport Il-76; un laser militaire Peresvet", détaille la revue.Des sources ouvertes avaient mentionné pour la dernière fois les travaux sur des systèmes antisatellites aéroportés en 2009. Le commandant en chef de l’armée de l’air avait alors déclaré que la "réanimation du système était en cours" dans l’intérêt de la défense spatiale.En 2018, un spotter avait mis en ligne des images prises dans la région de Moscou montrant un MiG-31 avec un missile noir inconnu sous son fuselage. Des sources spécialisées avaient estimé qu’il s’agissait d’un prototype d’une munition antisatellite.Historique du projetSelon des sources ouvertes, le développement d’un système aéroporté destiné à cibler des engins spatiaux circulant sur une orbite basse est mené sur la base des recherches précédentes et de nouvelles technologies. Les travaux sur le missile 79M6 Kontakt équipant un MiG-31D avaient commencé à l’époque soviétique, depuis 1984.Le développement de laser A-60 porté par un Il-76MD date lui aussi de l’époque de l’URSS, son premier vol remontant à 1981.En 2016, Iouri Borissov, alors vice-ministre russe de la Défense et actuellement directeur général de l’agence Roscosmos, avait annoncé des progrès dans le développement du système A-60. Pour la dernière fois, le projet a été officiellement évoqué en 2020: le bureau d’études Beriev a acquis un brevet d’avion porteur d’un système laser.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

mig-31, il-76, laser, missiles antisatellite, développement