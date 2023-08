https://fr.sputniknews.africa/20230831/cette-arme-russe-qui-seme-la-terreur-parmi-les-militaires-ukrainiens-1061757146.html

Cette arme russe qui sème la terreur parmi les militaires ukrainiens

Les "superdrones" russes Lancet sont un "véritable fléau" pour les soldats ukrainiens, selon le portail polonais Interia. Ils "font peur aux équipages" des... 31.08.2023, Sputnik Afrique

Les drones russes Lancet-3 sont sans aucun doute l’une des armes les plus puissantes de l’arsenal de l’armée russe, reconnaît le portail polonais Interia.Selon lui, les analystes militaires sont convaincus qu’ils "sont l’un des meilleurs appareils de ce type au monde et peuvent infliger de graves pertes aux forces armées ukrainiennes".Parmi les "capacités extraordinaires" des drones, Interia cite un démarrage facile, une mobilité et un moteur électrique efficace. Les trois kilogrammes d’explosifs qu’ils peuvent transporter suffisent pour détruire un char ou un véhicule blindé.Le média polonais constate que les Lancet "suscitent la peur parmi les équipages ukrainiens"."Les vidéos sur le Web montrant à quel point ils réussissent à neutraliser, par exemple, des obusiers polonais Krab ne manquent pas."Le constructeur promet davantage de performancesAlexandre Zakharov, le patron de Zala Aero Group qui fabrique les drones, avait annoncé à la mi-juillet que la prochaine génération de Lancet serait encore plus performante, échappant à la vigilance de certains systèmes de guerre radioélectronique, ce qui pourrait le rendre quasiment "invulnérable".Vladimir Poutine avait d’ailleurs salué le potentiel des Lancet, expliquant qu’ils frappaient "avec puissance" contre tout type de matériel, y compris occidental. Le Président russe avait déjà appelé le complexe militaro-industriel à accélérer la production de ce drone.

