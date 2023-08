https://fr.sputniknews.africa/20230808/nous-navons-pas-de-telles-armes-ce-drone-kamikaze-russe-qui-obsede-les-ukrainiens-1061172684.html

"Nous n’avons pas de telles armes": ce drone kamikaze russe qui obsède les Ukrainiens

"Nous n’avons pas de telles armes": ce drone kamikaze russe qui obsède les Ukrainiens

Les drones russes Lancet sont une des principales menaces sur le champ de batailles, utilisés par l’armée russe en abondance, ont déclaré des militaires... 08.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-08T16:48+0200

2023-08-08T16:48+0200

2023-08-08T16:56+0200

donbass. opération russe

russie

zala lancet (drone)

drone

véhicules blindés

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/04/11/1045489243_0:9:2956:1672_1920x0_80_0_0_9f256243e1f6e3cccd6aa64be4cdb003.jpg

Une épine dans le pied. Les drones russes Lancet font de gros dégâts dans les rangs ukrainiens, qui ont appris à le craindre, rapporte le Telegraph. Ce petit appareil et en effet capable de détruire des véhicules de plusieurs fois sa taille et sa valeur, souligne le média.C’est notamment ce drone dont l’efficacité a été saluée par Vladimir Poutine le 7 août. Il a déclaré qu’ils avaient fait leur preuve et pouvaient "frapper avec puissance tout engin, y compris de fabrication étrangère". Le Président russe avait appelé a augmenté massivement la production de ces drones kamikazes.Efficace contre des armes étrangèresDes vidéos de Lancet détruisant du matériel occidental, comme des canons Caesar français ou des obusiers M777 américains circulent d’ailleurs sur les réseaux sociaux. Il n’existe par contre aucun équivalent du côté de Kiev, admet un soldat ukrainien au Telegraph.Leur capacité à voler bas et lentement complique la détection par radar. Sa capacité à manœuvrer leur rend aussi redoutable, alors qu’il est piloté par un simple joystick, un peu comme dans un jeu vidéo, poursuit le média.La prochaine génération de Lancet sera encore plus performante, pouvant neutraliser certains systèmes de guerre radioélectronique, comme le déclarait récemment Alexandre Zakharov, constructeur en chef du concepteur de ces drones Zala Aero Group, juillet à la chaîne de télévision Rossiya 1.Début juillet, Kiev avait déjà déploré une pénurie d’armes pouvant contrer les drones Lancet. Les forces ukrainiennes manquent notamment de capacités de brouillage, déplorait Yuriy Sak, conseiller du ministre ukrainien de la Défense dans un entretien au Telegraph.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, zala lancet (drone), drone, véhicules blindés