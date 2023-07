https://fr.sputniknews.africa/20230716/les-drones-kamikazes-lancet-modernises-seraient-presque-invulnerables--1060581071.html

Les drones-kamikazes Lancet modernisés seraient "presque invulnérables"

La prochaine génération des drones-kamikazes russes Lancet sera pratiquement invulnérable pour des systèmes de défense, selon Alexandre Zakharov, constructeur... 16.07.2023, Sputnik Afrique

Les systèmes de guerre radioélectronique ne pourront pas neutraliser la nouvelle version de drones russes Lancet puisque le centre de traitement de données de ces drones se trouve à leur bord, a annoncé Alexandre Zakharov, constructeur en chef du concepteur de ces drones Zala Aero Group, ce dimanche 16 juillet à la chaîne de télévision Rossiya 1.Selon lui, le drone-kamikaze modernisé sera opérationnel sur commande de l’opérateur, toutefois, c’est le drone lui-même qui choisira sa cible.Ce drone intelligent est conçu spécialement pour abattre les blindés –chars ou pièces d’artillerie- sans toucher les camionnettes ou les humains. En même temps, il est programmé spécialement pour frapper en priorité les radars, s’il repère à la fois un radar et un char, puisque le premier coûte plus cher, précise le constructeur de l’engin.D’autre part, si un Lancet se retrouve entre les mains de soldats ennemis, ceux-ci ne seraient point en mesure de pirater son logiciel en raison de plusieurs systèmes de protection et de contrôle d’accès, a ajouté M.Zakharov."Assassins des systèmes de défense aérienne"De plus, les nouveaux drones-kamikazes seront équipés d’une aile et d’une queue repliables. Un conteneur-lanceur spécial pourra ainsi lancer plusieurs drones à la fois sous différents angles. Cette construction garantit la destruction des systèmes de défense aérienne, a précisé à Sputnik Denis Fedoutinov, rédacteur en chef du magazine russe Aviation sans pilote et expert dans le domaine des drones.On peut constater qu’un tel schéma d’utilisation des Lancet les transforme en "assassins des systèmes de défense aérienne", a conclu l’expert.Modernisation pendant les combatsDéveloppé par la société russe ZALA AERO relevant du groupe Kalachnikov, le Lancet a récemment été modernisé compte tenu des suggestions livrées par les militaires qui participent à l'opération militaire spéciale russe dans le Donbass.Il a notamment été doté d’une charge plus puissante, plusieurs de ses systèmes ont été améliorés.La nouvelle charge de combat lui permet de "frapper de manière fiable les cibles typiques d'un drone - obusiers, chars, blindés, radars, systèmes de défense antiaérienne et effectifs ennemis".

