Comment les drones ont changé la guerre moderne: un militaire russe explique

La guerre des drones a pris une ampleur sans précédent depuis le début de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine, a affirmé à Sputnik un soldat des forces spéciales russes répondant à l’indicatif Altaï.L’armée russe utilise des appareils sans pilote -des quadricoptères civils transformés en drones de combat aux drones kamikazes Lancet ou Orlan- pour des opérations d’assaut, de reconnaissance ou pour des actions psychologiques.Des drones pour les artilleurs et les forces aériennesComment cela se fait-il? Un drone peut coordonner les tirs d’artillerie, repérer les cibles pour les frappes aériennes et, évidemment, il est beaucoup plus puissant que n’importe quel fusil de précision, a continué Altaï:Au service de la reconnaissanceEn ce qui concerne la reconnaissance militaire, un petit drone furtif et silencieux peut surveiller les positions ennemies à environ 200 mètres de distance. On ne le voit pas, on ne l’entend pas, mais un opérateur de drone surveille de près ce qui se passe au sol.Cependant, ce n’est pas un jeu: selon Altaï, il se demande parfois ce qui arriverait si les gars de l’autre côté de la ligne de front n’avaient jamais adopté l’idéologie nazie: "Peut-être que nous pourrions être amis ou […] collègues et travailler dans la même usine?"."En réalité, le conflit a commencé en 2014"De nombreux Occidentaux pensent que le conflit a commencé en février 2022, mais en fait il a commencé en 2014, lorsque les néonazis ont pris le pouvoir à Kiev et ont commis de nombreux crimes contre leur propre peuple en Ukraine, indique Altaï. "Je comprends et je sais pourquoi nous sommes ici", a-t-il avoué.La nouvelle guerre des drones en Ukraine a incité les armuriers russes à développer à la fois de nouveaux drones et des brouilleurs. En outre, les concepteurs militaires russes ont créé de nouveaux équipements de protection contre les drones, en tenant compte de l'expérience de l'opération militaire spéciale dans le Donbass. En outre, la Russie continue de développer de nouvelles armes "fondées sur de nouveaux principes physiques", notamment des armes laser. L'un d'eux, le système laser Zadira, capable de brûler les drones à une distance de cinq kilomètres, a déjà été testé dans le conflit pour abattre des drones ukrainiens."Superdrones" russesL’efficacité des drones russes et en particulier celle des Lancet est reconnue, tant par les militaires ukrainiens que par les médias occidentaux.Pour le portail polonais Interia, ce sont des "superdrones" qui sont un "véritable fléau" pour les soldats ukrainiens et qui "font peur aux équipages" des blindés. L’armée ukrainienne a avoué ne pas avoir d’équivalent de ce type d’armes qui représentent une menace constante sur le front.Industrie des drones sous contrôle du gouvernementLa Russie intensifie actuellement ses efforts visant à renforcer sa production de drones.En septembre, le gouvernement russe a adopté une stratégie nationale en la matière prévoyant de doubler le volume du marché local de ces engins lourds et moyens au cours des sept prochaines années, avait déclaré le Premier ministre russe, Mikhaïl Michoustine.Àcette fin, huit centres de recherche et de production de drones doivent être créés en Russie. Le premier centre scientifique et de production régionale des drones civils avait déjà été établi dans la région de Samara, selon Andreï Siling, directeur exécutif de la Plateforme nationale d'initiative technologique en charge de réalisation du projet national de développement de systèmes aéronautiques sans pilote.La production de drones à Moscou a plus que quadruplé ces derniers temps, a fait savoir en juillet Sergueï Sobianine, maire de la capitale.

