https://fr.sputniknews.africa/20231005/des-rats-demineurs-sont-formes-en-tanzanie-pour-sauver-des-vies---video-1062561662.html

Des rats-démineurs sont formés en Tanzanie pour sauver des vies - vidéo

Des rats-démineurs sont formés en Tanzanie pour sauver des vies - vidéo

Des démineurs physiquement incapables de sauter sur une mine existent! Ce sont les rats. L’odorat exceptionnel de ces rongeurs leur permet de détecter les... 05.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-05T14:27+0200

2023-10-05T14:27+0200

2023-10-05T15:31+0200

international

afrique

afrique subsaharienne

déminage

démineurs

formation

explosifs

tuberculose

belgique

tanzanie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/04/1062546185_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9abb0dc8673adfabb1eae3ccdf56c488.jpg

Les rats peuvent aider les humains dans de nombreux domaines, notamment le déminage, les soins de santé et les opérations de sauvetage, tandis que leur plein potentiel n'a pas encore été exploré, a déclaré à Sputnik Afrique Lily Shallom, responsable de la communication chez APOPO, une entreprise tanzanienne qui utilise des cricétomes des savanes pour détecter les mines et dépister la tuberculose.Les cricétomes des savanes d’APOPO ont été surnommés HeroRATS (rats-héros)."Pourquoi pas des rats?"APOPO (Anti-Personnel Landmines Removal Product Development, ou Développement de produits pour l'élimination des mines antipersonnel) était initialement une organisation de recherché basée en Belgique pendant les années 1990. Elle a reçu des bourses scientifiques et des subventions du gouvernement pour développer la technologie de détection des mines par les rats. Bart Weertjens, son co-fondateur, est tombé sur un article sur les gerbilles utilisées pour trouver des explosifs. Cela lui a inspiré l’idée selon laquelle les rats, grâce à leur odorat et leur capacité d’apprentissage, pourraient être le choix le plus efficace pour détecter les mines antipersonnel.Bart Weertjens a partagé son idée à son meilleur ami, Christophe Cox, aujourd'hui PDG de l'entreprise, et à son professeur d'université. C'est ainsi que tout a commencé.Le projet APOPO a été officiellement lancé en novembre 1997, avec un premier soutien financier provenant du gouvernement belge. En 2000, APOPO a transféré son siège à l'Université d'agriculture de Sokoine (SUA) à Morogoro, en Tanzanie, en partenariat avec les forces armées tanzaniennes.Selon la dirigeante, le cricétome des savanes est très intelligent et facile à dresser. Ces rongeurs sont sociables et faciles à entretenir, avec un haut niveau de résistance aux maladies tropicales. L'aspect le plus important de ces rats est leur petit poids qui leur permet de détecter en toute sécurité des explosifs sans aucun risque de détonation.Comment former les rats à détecter les mines?Lily Shallom a brièvement décrit les principales phases de formation que suivent les rats pour devenir des professionnels dans leur domaine.À l’âge de 4 à 5 semaines, les ratons commencent à ouvrir les yeux, marquant le début de la première étape de l’entraînement: la socialisation. Celle-ci consiste principalement à jouer avec les petits pour assurer leur confort en présence d’humains. À ce stade, il devient crucial pour les ratons de s’acclimater à ces derniers, notamment en se familiarisant avec leurs sons et leurs odeurs.La phase suivante de formation commence vers dix semaines, coïncidant avec la séparation avec leur mère. Ils sont déplacés dans leurs cages attitrées et l'entraînement au clicker commence.Dans la phase initiale de l’entraînement au clicker, une petite table de sol d’environ un mètre carré, est utilisée. Elle est remplie de terre et les ratons sont libres de l'explorer. Lorsqu’ils le font, un clic est émis, suivi d'une friandise. Ce processus est répété jusqu'à ce qu'ils comprennent la corrélation entre le son du clicker et la récompense alimentaire.Les spécialistes présentent ensuite une boule à thé, communément appelée "œuf à thé", contenant du TNT à l'intérieur. Lily Shallom a noté que les rats, étant des créatures naturellement curieuses, s'en approchent et l'étudient généralement. Lorsqu’ils touchent l’œuf de thé, un clic est produit et ils sont récompensés par de la nourriture. Très vite, ils commencent à rechercher "cette odeur en s’y concentrant, car elle signifie de la nourriture et c'est l'une de leurs principales motivations".Selon la responsable, ils élargissent progressivement la zone de recherche pour la rendre plus réaliste. Si les rats découvrent un œuf de thé contenant du TNT, ils entendront un clic et pourront venir chercher leur récompense. Elle a expliqué que les rats sont récompensés avec une seringue contenant un "mélange de banane et d'avocat mélangé à des granulés de rongeurs écrasés et ils adorent ça".Sur un champ de minesL'étape suivante consiste en une formation sur un véritable champ de mines. C'est la première fois qu'ils recherchent de véritables mines antipersonnel.Les rats sont entraînés dans un champ de 24 hectares fourni par le partenaire de l'organisation, l'Université d'agriculture de Sokoine, tandis que 1.500 mines antipersonnel ont été prêtées par les Forces de défense populaires tanzaniennes, a-t-elle poursuivi.Mme Shallom a souligné que l'utilisation de rats pour le déminage présente un avantage clé: ils ignorent toute la ferraille, contrairement aux détecteurs de métaux, et se concentrent uniquement sur l'odeur des explosifs. Par conséquent, a-t-elle souligné, les rats sont plus efficaces et précis à 100%. Au cours des 25 dernières années, l'organisation n'a jamais perdu aucun rat utilisé dans ses opérations.La société APOPO travaille dans divers pays africains et au-delà du continent. Une réalisation notable mentionnée par Lily Shallom est leur travail au Mozambique, où ils ont opéré jusqu'à ce que le pays soit déclaré exempt de mines en 2015. Bien que de nombreuses organisations aient été impliquées dans le processus de déminage, l’APOPO était la seule entité à employer des rats, ce qui est une source de fierté pour le groupe, dit-elle. Mme Shallom a également mentionné d'autres pays où ils travaillent, comme l'Angola, le Cambodge et le Zimbabwe.Outre les explosifs, la tuberculoseSelon Lily Shallom, la recherche de mines n'est pas le seul domaine dans lequel les animaux et leur odorat parfait peuvent être utiles. Un autre secteur essentiel est celui des soins de santé. En particulier, le rat géant africain est utilisé pour détecter la tuberculose, qui se classe au deuxième rang des maladies infectieuses les plus mortelles au monde.Elle a noté que la Tanzanie, le Mozambique et l'Éthiopie, où l'organisation a déjà mis en place des programmes, portent le fardeau de la tuberculose. L’APOPO dispose d'un centre de formation spécial où les rats sont entraînés à la détection de la tuberculose.Les muridés prennent généralement leur retraite entre 5 et 7 ans. Ils reçoivent le même niveau de soins, une alimentation équilibrée, des soins de santé et des contrôles vétérinaires que leurs homologues plus jeunes, mais sans suivre de formation supplémentaire.Héros Rat MagawaL'un des rats les plus célèbres entraînés par l’entreprise APOPO pour détecter les explosifs était Magawa. Lily Shallom a rappelé qu'il était né en Tanzanie et avait suivi un entraînement rigoureux, faisant preuve d'une détermination et d'une rapidité formidables. Il a obtenu son diplôme de rat le plus performant et a ensuite été envoyé au Cambodge, auquel il a consacré toute sa carrière.Magawa a pris sa retraite vers l'âge de sept ans et est décédé un an plus tard. Même parmi ses collègues expérimentés travaillant au Cambodge, Magawa était un rat exceptionnel. En cinq ans, il a débarrassé plus de 23 hectares de terre de 71 mines et 38 bombes non explosées. Au cours de sa brillante carrière de cinq ans, Magawa a probablement sauvé des centaines de personnes en détectant des mines antipersonnel cachées et d'autres restes de guerre meurtriers.En septembre 2020, Magawa a reçu l'une des plus hautes récompenses animales du Royaume-Uni. Lors d'une cérémonie virtuelle, l'association caritative vétérinaire britannique PDSA a remis à Magawa une médaille d'or "pour l'honorer de son excellent travail", pour les vies qu'il avait sauvées et les terrains qu'il avait aidé à déminer afin que les communautés locales puissent reconstruire leurs vies.

afrique

afrique subsaharienne

belgique

tanzanie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, afrique, afrique subsaharienne, déminage, démineurs, formation, explosifs, tuberculose, belgique, tanzanie, mines antipersonnel