https://fr.sputniknews.africa/20230112/des-chiens-robots-russes-dotes-de-lasers-bientot-sur-le-front-1057568646.html

Des chiens robots russes dotés de lasers bientôt sur le front?

Des chiens robots russes dotés de lasers bientôt sur le front?

À Saint-Pétersbourg, un concepteur propose de placer des lasers sur des chiens robots pour rendre plus efficaces les opérations de l'armée russe. Le dispositif... 12.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-12T08:22+0100

2023-01-12T08:22+0100

2023-01-12T08:22+0100

robot

laser

russie

armes

défense

invention

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/01/0c/1057568460_0:202:3061:1924_1920x0_80_0_0_92794a5deb51fc6abf4cbfb1f076f5cc.jpg

Des spécialistes de l'Académie militaire d'artillerie du ministère de la Défense à Saint-Pétersbourg ont proposé à l'armée de terre d'utiliser des chiens robots dotés de lasers pour détruire les appareils optiques de l'ennemi."Cette invention peut être utilisée pour dépister et frapper avec des lasers tactiques les dispositifs électroniques d'optique de l'ennemi", indique l'abstract publié sur le site de Rospatent, service fédéral de la propriété intellectuelle.Le laser installé sur le robot est manipulé à distance par un opérateur qui se trouve à l'abri. Le chien robot peut être utilisé sur toute sorte de terrain, qu'il soit accidenté, montagnard ou boisé, estiment les inventeurs.Des avantagesLe chien robot est plus mobile et moins repérable que d'autres supports dotés de lasers. Sa "silhouette minime" en fait une cible difficile. Selon les calculs des concepteurs, les pertes de l'ennemi en cas d'utilisation de lasers tactiques augmentent de 15-30%, celles des siens en revanche diminuent de 5-15%.En outre, le chien change constamment de position, après chaque détection et destruction de dispositifs optiques de l'ennemi. Cela diminue la possibilité de dépistage du robot. L'opérateur reste à l'abri et donc invulnérable.À l'heure actuelle, les robots zoomorphes peuvent être utilisés comme coursiers, comme aides dans des entreprises industrielles, des démineurs ou des plateformes de combat. L'un des modèles de chien robot les plus populaires est le Spot de l'américain Boston Dynamics. Il est notamment fourni à l'Ukraine à des fins de déminage.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

robot, laser, russie, armes, défense, invention