Médecine nucléaire pour les BRICS: Moscou veut partager son expérience

La prévention et le traitement de diverses maladies, y compris de cancers, notamment à l’aide de la médecine nucléaire, ont été abordés lors de la réunion... 04.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-04T22:57+0200

La Russie est prête "à partager avec ses partenaires au sein des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) son expérience dans le domaine du traitement et de la prévention des maladies non infectieuses", y compris en médecine nucléaire, a déclaré le 4 août à Durban, en Afrique du Sud, le vice-ministre russe de la Santé Sergueï Glagolev.Selon l’officiel, la Russie "accorde une grande attention au traitement et à la prévention des maladies non infectieuses". Il a ainsi rappelé que la Russie a été l’initiateur de ce partenariat dans le cadre des BRICS, offrant sa coopération dans le secteur de la médecine nucléaire.Expérience réussie dans le traitement de la tuberculoseLe partage d’expérience dans la prévention et le traitement de la tuberculose a été également mis sur la table de la réunion à Durban.Selon M.Glagolev, la Russie est prête à partager son expérience réussie dans ce domaine. Ainsi, depuis 2000, le pays a pu réduire l’incidence de la tuberculose de près de trois fois et la mortalité de cinq fois, a-t-il souligné.Le test de diagnostic Diaskintest développé par des scientifiques russes, qui permet un dépistage efficace de la tuberculose chez les enfants et les adolescents, a été inclus dans les directives consolidées de l'OMS, a noté M.Glagolev.Quels sont les avantages de la médecine nucléaire?La médecine nucléaire est un outil performant pour diagnostiquer et traiter plusieurs maladies, notamment, le cancer. Elle pourrait représenter l’un des vecteurs de la coopération de la Russie, qui a une grande expertise dans le domaine, avec le continent africain, avait annoncé auprès de Sputnik Afrique Musawenkosi Eslom Mdluli, médecin sud-africain.Ce type de médecine consiste à administrer aux patients, en faible quantité, des composés contenant des matières radioactives —les radiopharmaceutiques— à des fins aussi bien de diagnostic que de traitement.Récemment, la Russie avait proposé à ses partenaires au sein des BRICS une coopération dans le domaine. Le groupe nucléaire Rosatom a appuyé cette proposition, annonçant être prêt à fournir des radiopharmaceutiques à ses partenaires brésiliens, indiens, chinois et sud-africains.

