Médecine nucléaire: l’Afrique du Sud "a le plus grand potentiel" pour développer ces technologies

Médecine nucléaire: l’Afrique du Sud "a le plus grand potentiel" pour développer ces technologies

Les technologies de la médecine nucléaire développées en Russie pourraient avoir un impact positif pour le continent africain, estime auprès de Sputnik Afrique... 25.07.2023, Sputnik Afrique

La médecine nucléaire, un outil performant pour diagnostiquer et traiter plusieurs maladies, notamment, le cancer, pourrait constituer l’un des vecteurs de la coopération de la Russie, experte dans le domaine, et le continent africain, a fait savoir auprès de Sputnik Afrique Musawenkosi Eslom Mdluli, médecin sud-africain.Hautes technologiesLa médecine nucléaire consiste à administrer aux patients, en quantités faibles, des composés contenant des matières radioactives — les radiopharmaceutiques — qui peuvent servir à des fins de diagnostic et de traitement. Cette branche offre un outil de diagnostic non invasif utilisé pour des centaines de pathologies telles que les maladies cardio-vasculaires, les cancers, ainsi que des affections neurologiques.Récemment, la Russie a proposé à ses partenaires au sein des BRICS une coopération dans le domaine. Le groupe public Rosatom a notamment annoncé être prêt à livrer des radiopharmaceutiques à ses partenaires brésiliens, indiens, chinois et sud-africains.Création d’infrastructures en AfriqueLes technologies de la médecine nucléaire sur le continent africain pourraient améliorer substantiellement le niveau de vie des patients et avoir un impact positif sur le continent en général, développe Musawenkosi Eslom Mdluli.Il évoque les perspectives de la coopération entre la Russie et l’Afrique dans ce domaine, par exemple, la formation des cadres en Russie. "Il y a très peu de spécialistes en médecine nucléaire en Afrique et en Afrique du Sud en particulier. Nous avons besoin de projets communs dans ce domaine", selon le spécialiste. Il ajoute que l’Afrique du Sud "a le plus grand potentiel pour le développement des technologies de médecine nucléaire" sur le continent.

