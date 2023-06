https://fr.sputniknews.africa/20230617/ce-pays-africain-se-dote-de-son-premier-bateau-ambulance--video-1059990540.html

Ce pays africain se dote de son premier bateau-ambulance – vidéo

Produite localement, une embarcation-ambulance pour la transportation des patients a été lancée au profit d’une commune de Côte d’Ivoire isolée au milieu des... 17.06.2023, Sputnik Afrique

Un premier bateau-ambulance a été mis en service début juin en Côte d’Ivoire, relate Africanews.Selon le média, cela a été fait pour l’accès aux soins des populations. Il s’agit de celles qui habitent à une centaine de kilomètres à l’est d’Abidjan, dans les villages de la commune littorale d’Assinie-Mafia, serpentés par la lagune. Cette dernière isole ainsi les gens en leur coupant l’accès aux soins d’urgence.L’un des deux médecins de cette commune de 25.000 habitants a déploré qu’il n’y ait que la voie maritime pour la transportation d’un patient à l’hôpital.Production localeLe bateau, entièrement financé par la mairie et fabriqué localement, peut abriter quatre lits et accueillir autant de patients, plusieurs médecins et proches des malades, a précisé Africanews. À son bord se trouve de l’oxygène, un défibrillateur, des moniteurs cardiaques, soit "tout ce qu’il faut pour maintenir un patient en vie", d’après le médecin cité.Le média précise qu’avant, les villageois étaient obligés de se rendre aux établissements de santé en pirogue. Cependant, ce moyen de transport appartient à des particuliers qui les utilisent pour "des activités lucratives". Qui plus est, ils ne sont pas toujours disponibles et le prix d’un trajet doit être négocié, comme l’a noté le docteur.

