De nouveaux anticancéreux seront fabriqués en Algérie à partir de technologie russe

Le laboratoire algérien Saidal fabriquera cinq produits anticancéreux à partir d’une technologie transférée par Biocad, indique à Sputnik Afrique un... 18.07.2023, Sputnik Afrique

Dans le cadre de la coopération entre l’Algérie et la Russie au sein du secteur pharmaceutique, le groupe russe Biocad effectue un transfert de technologie au groupe algérien Saidal. Cette année, ce dernier va produire 5 médicaments anticancéreux, indique à Sputnik Afrique Alexeï Torgov, directeur général adjoint en charge de la communication chez Biocad.Il s’agit du conditionnement secondaire de trois produits: le bevacizumab, le darbépoétine, l'écumizumab. Quant à deux autres médicaments, le rituximab et le bevacizumab, Biocad va transférer à Saidal la technologie de leur production à partir d’une solution biologique (appelé conditionnement primaire), suivi de la fabrication des premiers lots. À l'avenir, ces cinq médicaments seront produits selon cette technologie.Le partenariat entre les deux groupes a été conclu en 2022. La société algérienne met déjà en emballage deux médicaments à partir de transfert technologique, à savoir le rituximab et le trastuzumab.En 2022, le volume des expéditions réalisées par Biocad vers son partenaire algérien a dépassé les 11 millions de dollars et devrait franchir la barre des 13 millions de dollars en 2023.L’importance du marché africainL’Algérie est "l'un des pays les plus importants pour Biocad en termes d’approvisionnement et d'introduction de nouveaux produits pharmaceutiques", note Alexeï Torgov.L’entreprise, l'une des plus grandes de ce genre en Russie, est depuis 2015 présente sur d’autres marchés africains, à savoir en Égypte, en Ouganda, au Maroc, au Kenya, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Biocad y livre des anticancéreux à base d'anticorps monoclonaux. En 2022, le volume total des approvisionnements a atteint environ 30 millions de dollars.Le groupe russe est spécialisé en traitement des cancers, auto-immunes, en produisant 64 médicaments. De plus, environ 40 sont actuellement à différents stades de développement.

