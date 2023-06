https://fr.sputniknews.africa/20230617/un-ministre-algerien-definit-les-axes-de-la-cooperation-avec-le-secteur-pharmaceutique-russe-1059984549.html

Un ministre algérien définit les axes de la coopération avec le secteur pharmaceutique russe

Un ministre algérien définit les axes de la coopération avec le secteur pharmaceutique russe

Avec des groupes pharmaceutiques russes, l’Algérie entend étendre sa production de médicaments pour couvrir les besoins de base des gens, a déclaré à Sputnik... 17.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-17T10:29+0200

2023-06-17T10:29+0200

2023-06-17T10:31+0200

algérie

russie

maghreb

commerce

coopération

industrie pharmaceutique

médicaments

diabète

cancer

maladies

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/11/1059984285_0:34:1280:754_1920x0_80_0_0_b895c71cbfe58ade2060a203f6b55b70.jpg

L'accord algéro-russe sur la mise en œuvre de projets bilatéraux pharmaceutiques est "l'une des décisions importantes tant pour la Russie que pour l'Algérie", a fait savoir auprès de Sputnik le ministre algérien de l'Industrie et de la Production pharmaceutique.Ainsi, les deux pays vont coopérer dans le domaine des médicaments anticancéreux, des traitements des maladies du sang et du diabète, a précisé Ali Aoun en marge du forum économique SPIEF à Saint-Pétersbourg.Ces projets comprennent la participation de sociétés russes, "compte tenu notamment des opportunités existantes pour la production pharmaceutique en Algérie".En plus des pourparlers qui ont eu lieu à Alger, la délégation algérienne est venue au SPIEF pour "confirmer [le] souhait de développer le plus vite possible l’industrie du médicament avec [les groupes pharmaceutiques russes] Geropharm, Biocad", selon Ali Aoun.Présence algérienneGlobalement, le pays magrébin enregistre une impulsion importante quant à la coopération dans l’industrie des médicaments entre Alger et Moscou, a noté le ministre.Du 14 au 16 juin, le Président algérien Abdelmadjid Tebboune a été en visite d’État en Russie. Une déclaration de partenariat stratégique approfondi entre les deux pays a été signée pendant cette visite. Plusieurs mémorandums et déclarations, au sein de plusieurs filières, entre les ministères concernés algériens et russes ont été adoptés. De plus, la visite de Tebboune a coïncidé avec la tenue du forum économique SPIEF.

algérie

russie

maghreb

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

algérie, russie, maghreb, commerce, coopération, industrie pharmaceutique, médicaments, diabète, cancer, maladies, spief 2023, opinion