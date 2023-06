Poutine: l'Algérie est un partenaire clé pour la Russie dans le monde arabe et en Afrique

https://fr.sputniknews.africa/20230615/poutine-lalgerie-est-un-partenaire-cle-pour-la-russie-dans-le-monde-arabe-et-en-afrique-1059941755.html

Le Président Poutine a qualifié l’Algérie de partenaire clé dans le monde arabe et sur le continent africain, à l’issue de son entrevue avec le dirigeant... 15.06.2023, Sputnik Afrique

L'Algérie est un partenaire clé pour la Russie dans le monde arabe et en Afrique, a déclaré Vladimir Poutine ce 15 juin à l'issue de l'entrevue avec son homologue algérienn en visite d'État au Kremlin. Elle a été suivie de la signature de la déclaration de partenariat stratégique approfondi.Gamme du partenariat entre Moscou et AlgerPendant les pourparlers qualifiés de "productifs et constructifs", de nombreux sujets ont été abordés, dont la coopération dans les domaines militaire et de la sécurité internationale, a noté le Président russe. En plus de cela, l'agence nucléaire russe Rosatom est prête à participer à des projets communs en Algérie, notamment dans la médecine, voire l'agriculture. Il s'agirait alors d'utiliser des technologies nucléaires non-énergétiques, a précisé le chef de l'État russe.Il a mis en valeur l’importance du travail sur les transactions entre les deux pays en devises nationales, ce qui pourrait sécuriser leur commerce. Puis, la coopération avec les partenaires algériens au sein de l'OPEP+ et des pays producteurs de gaz a particulièrement été soulignée.Le volume des échanges commerciaux russo-algériens a augmenté de plus de 70% lors du premier trimestre de 2023, a noté le dirigeant russe. Entre autres, le commerce agricole a été multiplié par deux.Revenant sur le sommet Russie-Afrique programmé en juillet à Saint-Pétersbourg, M.Poutine a indiqué "compter beaucoup sur le fait que le Président algérien puisse diriger la délégation".Renforcement des relationsOutre la déclaration de partenariat stratégique approfondi, un nombre de documents ont également été signés.Une convention dans le domaine de la sécurité a été paraphée par les ministres russe et algérien de la Justice. D’autres accords avec les ministères concernés dans les domaines de l’exploration spatiale, de l’agriculture et des ressources en eau, des médias et de la culture ont également été signés.Les deux pays cherchent entre autres à consolider les activités dans l’industrie militaire et les technologies par le transfert de technologie, selon la déclaration mentionnée.

