Poutine et Tebboune s’entretiennent à Moscou – vidéo

Le Président russe et son homologue algérien, arrivé en visite d’État en Russie, dialoguent ce 15 juin à Moscou. Suivez l’événement en direct sur Sputnik... 15.06.2023, Sputnik Afrique

Vladimir Poutine et Abdelmadjid Tebboune se rencontrent ce 15 juin dans la capitale russe. Pendant leur conversation, les dirigeants devraient évoquer les relations russo-africaines et le document portant sur la coopération stratégique approfondie entre les deux pays.Après la cérémonie officielle au Kremlin, les dirigeants mèneront tout d’abord des négociations dans un format restreint. Elles seront suivies par une discussion à un format élargi. Puis, les Présidents russe et algérien signeront des documents et feront une déclaration devant la presse.Première visite d'État du Président algérien en RussieLe Président algérien est arrivé à Moscou le 13 juin au soir. Il s'agit de sa première visite d'État en Russie.Le 14 juin, il s'est entretenu avec le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine et la présidente du Conseil de la Fédération (chambre haute du Parlement russe) Valentina Matvienko.

