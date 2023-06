Poutine reçoit Tebboune à Moscou: le Kremlin nomme les dossiers clés

https://fr.sputniknews.africa/20230615/poutine-recoit-tebboune-a-moscou-le-kremlin-nomme-les-dossiers-cles-1059925692.html

Une rencontre des Présidents russe et algérien se tiendra ce jeudi 15 juin dans la capitale russe. Vladimir Poutine et Abdelmadjid Tebboune se pencheront sur les dossiers internationaux clés et les relations Russie-Afrique, a annoncé le 14 juin Iouri Ouchakov, assistant du Président russe.Les deux dirigeants examineront également le contexte général des rapports russo-africains. Le Président algérien est invité au 2e sommet Russie-Afrique qui aura lieu fin juillet à Saint-Pétersbourg, a rappelé le responsable.La discussion portera en outre sur "différents aspects de la crise ukrainienne".Selon le service de presse du Kremlin, les deux Présidents évoqueront sûrement l’évolution de la coopération stratégique russo-algérienne, ainsi que la situation au Proche-Orient et en Afrique du Nord.Première visite d'État du Président algérien en RussieLe Président algérien est arrivé à Moscou le 13 juin au soir. Il s'agit de sa première visite d'État en Russie.Le 14 juin, il s'est entretenu avec le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine et la présidente du Conseil de la Fédération (chambre haute du parlement russe) Valentina Matvienko. M.Tebboune a également participé au forum économique russo-algérien qui se déroule en Russie.

