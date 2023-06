https://fr.sputniknews.africa/20230614/tebboune-a-moscou-nous-avons-des-relations-historiques-1059916996.html

Tebboune à Moscou: "Nous avons des relations historiques"

Le Président algérien Abdelmadjid Tebboune, en visite d'État en Russie, a qualifié d'historiques les relations avec Moscou, lors d'une rencontre avec le... 14.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-14T15:17+0200

2023-06-14T15:17+0200

2023-06-14T15:32+0200

L'Algérie compte promouvoir ses relations avec la Russie dans l'agriculture, l'industrie, la culture et d'autres domaines, a déclaré ce mercredi 14 juin à Moscou le Président algérien Abdelmadjid Tebboune, lors d'une rencontre avec le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine.M.Tebboune a noté qu'il était arrivé en Russie dans un contexte politique spécial.Le Premier ministre russe s'est, pour sa part, félicité de l'intention d'Alger d'élargir les liens avec l'Union économique eurasiatique (UEEA), qui comprend l'Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizstan et la Russie.Le Premier ministre a estimé que la signature de la Déclaration russo-algérienne sur un partenariat stratégique élargi, programmée pour le 15 juin, marquerait "le passage à un niveau plus élevé de l'interaction" entre les deux pays.Première visite d'État en RussieM.Tebboune s'est rendu à Moscou le 13 juin au soir pour sa première visite d'État en Russie. Ce 14 juin, il devrait en outre participer à un forum d'affaires russo-algérien et s'entretenir avec les présidents des deux chambres du parlement russe, selon Iouri Ouchakov, assistant du Président russe pour les affaires internationales. Le 15 juin, il rencontrera son homologue russe Vladimir Poutine au Kremlin. La rencontre devrait déboucher sur la signature de la Déclaration sur un partenariat stratégique élargi.

2023

international, maghreb, russie, moscou, abdelmadjid tebboune, mikhaïl michoustine, algérie, union économique eurasiatique (ueea)