Alger et Moscou comptent signer des accords pour approfondir leurs relations, selon Tebboune

En visite d'État en Russie, le Président de l’Algérie a fait savoir qu’Alger et Moscou comptaient signer des accords pour renforcer leur partenariat. 14.06.2023, Sputnik Afrique

L'Algérie et la Russie ont l'intention de signer un certain nombre d'accords visant à approfondir les relations entre les deux pays. C’est ce qu’a déclaré le Président algérien ce mercredi 14 juin lors du forum d'affaires russo-algérien.Selon le dirigeant algérien, les deux États ont "de très fortes opportunités en termes de coopération dans les domaines du tourisme, de l'agriculture et des sciences".Intitulé "Les possibilités et perspectives pour la coopération et le développement du partenariat entre la Russie et l’Algérie", l’événement se déroule ce 14 juin.Coopération russo-algérienneL’Algérie a été le premier pays en Afrique avec lequel la Russie a signé en 2001 une Déclaration de partenariat stratégie.En 2021, les échanges commerciaux entre ces deux pays ont atteint 3 milliards de dollars, dont 1,7 milliard relèvent du secteur militaire. Ce volume d’importations d’armements russes fait d'Alger le principal partenaire militaire de Moscou.Les secteurs prometteurs pour l'augmentation du chiffre d'affaires commercial sont l'agriculture, l’industrie alimentaire, l'exploitation minière, les produits pharmaceutiques, l'ingénierie mécanique et bien d'autres encore, avait déclaré Sergueï Lavrov.De plus, en 2021, la Russie a repris ses livraisons de blé à l'Algérie après une interruption de cinq ans. En 2022, le volume de ces fournitures a atteint 1,3 million de tonnes.Il est à noter qu’Alger n'a pas adhéré aux sanctions occidentales contre Moscou et souhaite rejoindre les BRICS.Visite d’État de TebbouneAu cours de son séjour en Russie qui se déroulera jusqu'au 16 juin, M.Tebboune devra notamment évoquer avec le chef du Kremlin Vladimir Poutine le document portant sur la coopération stratégique approfondie entre les deux pays.Le dirigeant algérien prendra également part aux travaux du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF).

