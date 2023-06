https://fr.sputniknews.africa/20230613/le-president-algerien-arrive-ce-mardi-a-moscou-1059878401.html

Le Président algérien arrive ce mardi à Moscou

Le dirigeant algérien entame une visite officielle de trois jours en Russie. Une occasion pour se pencher sur les relations bilatérales et signer certains... 13.06.2023, Sputnik Afrique

Le Président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, arrive ce mardi 13 juin au soir à Moscou pour une visite officielle. La visite, annoncée il y a longtemps, quoique sans date précise, durera du 14 au 16 juin, selon des sources officielles. Lors de leur entretien, les dirigeants russe et algérien devront examiner la coopération bilatérale, notamment le document portant sur la coopération stratégique approfondie entre les deux pays qui est un développement de l'accord de partenariat stratégique signé entre les deux pays en 2001.Pas de questions militairesLa visite d'Abdelmadjid Tebboune sera une occasion pour les deux pays de renforcer leur coopération dans un contexte international difficile, note le média Algérie 360. Les deux chefs d’État devront également se pencher sur des problèmes régionaux et internationaux, notamment la situation en Libye et au Mali, ainsi que les défis sécuritaires et économiques auxquels font face les deux pays.Cependant, il a été décidé d'exclure le dossier de la coopération militaire entre les deux pays de l'ordre du jour de la visite. L'accent sera mis sur les questions stratégiques, la coopération économique, des dossiers liés à la santé, à l'enseignement supérieur, à la culture et la communication, précise le journal en ligne Al-Araby Al-Jadid.Fin 2022, M.Tebboune avait précisé qu’il "ne soutient ni ne condamne l’opération russe en Ukraine", l’Algérie étant "un pays non aligné". "Et je tiens au respect de cette philosophie", avait-il souligné.

