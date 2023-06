https://fr.sputniknews.africa/20230615/russie-et-alger-concluent-un-accord-sur-lexploration-pacifique-de-lespace-1059942141.html

Moscou et Alger concluent un accord sur l'exploration pacifique de l'espace

Moscou et Alger concluent un accord sur l'exploration pacifique de l'espace

La Russie et l'Algérie ont signé un accord sur l'exploration pacifique de l'espace lors de la visite d'État du Président algérien Tebboune à Moscou. 15.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-15T15:33+0200

2023-06-15T15:33+0200

2023-06-15T15:48+0200

international

algérie

russie

vladimir poutine

abdelmadjid tebboune

espace

exploration de l'espace

maghreb

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/1a/1056636711_0:133:3070:1860_1920x0_80_0_0_e7b31adbaeec3bf4e63a035cbe5879ca.jpg

Un accord russo-algérien sur l'exploration pacifique de l'espace a été signé ce jeudi 15 juin au Kremlin lors de la visite d'État du Président Abdelmadjid Tebboune à Moscou.Le chef du holding russe pour les activités spatiales Roskosmos, Iouri Borissov, et l'ambassadeur d'Algérie en Russie, Smaïl Benamara ont apposé leurs signatures en bas du document.Ce 15 juin, Vladimir Poutine et Abdelmadjid Tebboune ont signé la Déclaration sur le partenariat stratégique approfondi. Les deux pays ont également conclu des accords de coopération dans les médias et dans le domaine culturel.

algérie

russie

maghreb

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, algérie, russie, vladimir poutine, abdelmadjid tebboune, espace, exploration de l'espace, maghreb