https://fr.sputniknews.africa/20230615/poutine-et-tebboune-signent-la-declaration-de-partenariat-strategique-approfondi-1059940837.html

Poutine et Tebboune signent la déclaration de partenariat stratégique approfondi - vidéo

Poutine et Tebboune signent la déclaration de partenariat stratégique approfondi - vidéo

Les Présidents russe et algérien ont signé la déclaration de partenariat stratégique approfondi. Ce document marquera le début d'une nouvelle étape encore plus... 15.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-15T15:07+0200

2023-06-15T15:07+0200

2023-06-15T16:04+0200

algérie

russie

vladimir poutine

abdelmadjid tebboune

partenariat stratégique

partenariat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/0f/1059941183_0:400:2899:2031_1920x0_80_0_0_ed3b2fb9e07ab706ac49b25101c73009.jpg

Vladimir Poutine et Abdelmadjid Tebboune ont signé ce 15 juin la déclaration de partenariat stratégique approfondi, lors de leur entrevue au Kremlin.Les négociations ont été professionnelles et productives, la déclaration signée marquera le début d'une nouvelle étape encore plus avancée dans les relations bilatérales entre les deux pays, a souligné le Président russe.Pendant les pourparlers, de nombreux sujets ont été abordés, dont la coopération dans les domaines militaire et de la sécurité internationale. L’Algérie est un partenaire clé de la Russie dans le monde arabe et en Afrique, a-t-il déclaré.Domaines du partenariatOutre la déclaration de partenariat stratégique approfondi, un nombre de documents ont également été signés.Ainsi, une déclaration concernant le renforcement de la coopération dans le domaine de l'industrie et des technologies militaires a été adoptée. Le document prévoit l’élargissement du partenariat dans le transfert de technologie. De plus, les deux pays veulent d'intensifier la coopération dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. La Russie et l'Algérie envisagent aussi d'échanger des renseignements et des informations sur les menaces à la sécurité nationale.D’autres accords dans les domaines de l’exploration spatiale, de l’agriculture et des ressources en eau, des médias et de la culture ont été signés.Les relations stratégiques avec l'Algérie ont "une importance particulière" pour la Russie, selon Poutine. L’Algérie envisage d’approfondir encore le niveau de partenariat entre les deux pays, a réagi Abdelmadjid Tebboune.Les relations diplomatiques russo-algériennes ont été établies en 1962, à l’époque de l’URSS.

algérie

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Poutine et Tebboune signent la déclaration de partenariat stratégique approfondi Poutine et Tebboune signent la déclaration de partenariat stratégique approfondi 2023-06-15T15:07+0200 true PT0M40S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

algérie, russie, видео, vladimir poutine, abdelmadjid tebboune, partenariat stratégique, partenariat