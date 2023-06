https://fr.sputniknews.africa/20230616/le-potentiel-des-echanges-entre-la-russie-et-lalgerie-devrait-tripler-par-rapport-a-2021-1059968752.html

Le potentiel des échanges entre la Russie et l’Algérie devrait tripler par rapport à 2021

L'économie algérienne est à la hausse, et "les entreprises russes comprennent qu'il s'agit d'un marché en croissance et qu'il est nécessaire d'y entrer", a déclaré le ministre russe du Développement économique lors du Forum international économique de Saint-Pétersbourg (SPIEF).Cela représente une augmentation de trois fois par rapport à 2021, quand cet indicateur était de 3 milliards de dollars."La croissance est due à la fois aux exportations traditionnelles, à l'alimentation. De nouveaux marchés s'ouvrent également", a relevé le ministre. D’après ses données, en 5 mois les échanges entre l’Algérie et la Russie ont doublé par rapport à 2022.Secteurs du partenariatLes domaines prometteurs sont les livraisons de biens alimentaires, de produits polymères et chimiques, de médicaments, les secteurs d'ingénierie et de métallurgie, selon lui.Cette évaluation survient alors que le 15 juin les Présidents russe et algérien ont signé une déclaration de partenariat stratégique approfondi. Selon son texte, les deux pays comptent promouvoir les contacts entre leurs institutions financières et encourager le passage aux devises nationales dans les échanges commerciaux. Vladimir Poutine a qualifié l’Algérie de partenaire clé dans le monde arabe et en Afrique.

