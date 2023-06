https://fr.sputniknews.africa/20230615/moscou-et-alger-vont-encourager-les-echanges-en-monnaies-nationales-1059951266.html

Moscou et Alger vont encourager les échanges en monnaies nationales

La Déclaration sur le partenariat stratégique approfondi signée par les Présidents Poutine et Tebboune à Moscou prévoit des efforts en vue d’encourager le... 15.06.2023, Sputnik Afrique

La Russie et l’Algérie comptent promouvoir les contacts entre leurs institutions financières et encourager le passage aux devises nationales dans les échanges commerciaux, ressort-il de la Déclaration sur le partenariat stratégique approfondie signée ce jeudi 15 juin et dont le texte a été publié par le Kremlin.Le Président algérien Abdelmadjid Tebboune, en visite d’État en Russie, et son homologue russe Vladimir Poutine ont signé la déclaration ce 15 juin au Kremlin. La cérémonie de signature a fait suite aux négociations entre les délégations des deux pays. Moscou et Alger ont également signé plusieurs autres accords et documents.

