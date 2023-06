https://fr.sputniknews.africa/20230615/moscou-et-alger-detaillent-les-domaines-de-leur-cooperation-militaire-1059944187.html

Moscou et Alger détaillent les domaines de leur coopération militaire

La Russie et l'Algérie ont détaillé les domaines de leur coopération militaire et antiterroriste dans la Déclaration sur le partenariat stratégique approfondi... 15.06.2023, Sputnik Afrique

La Russie et l’Algérie comptent élargir leur coopération dans le domaine militaire et antiterroriste, cela ressort de la Déclaration sur le partenariat stratégique approfondie qui a été signée ce jeudi 15 juin par les Présidents des deux pays à Moscou.Selon le document, les deux pays souhaitent resserrer leurs liens "dans l'industrie de défense, y compris en ce qui concerne le transfert des technologies et l'organisation de coentreprises".Lutte antiterroristeMoscou et Alger vont également "échanger des informations de renseignement sur les menaces à la sécurité nationale" et d'expérience dans ce domaine.Les deux pays entendent notamment renforcer leurs échanges de données sur les extrémistes et terroristes, y compris sur les sources de leur financement.La Déclaration n'est pas un accord international et ne crée pas de droits et engagements régulés par le droit international, précise le texte. Toutefois, elle peut servir de base pour la signature d'accords bilatéraux.

