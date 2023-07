https://fr.sputniknews.africa/20230729/une-societe-pharmaceutique-russe-livrera-gratuitement-ses-medicaments-a-lalgerie-1060901871.html

Une société pharmaceutique russe livrera gratuitement ses médicaments à l'Algérie

Le transfert de technologies pour localiser la production de médicaments devient une tendance mondiale, a raconté à Sputnik le patron de la société... 29.07.2023, Sputnik Afrique

sommet russie-afrique 2023

maghreb

afrique subsaharienne

algérie

maroc

afrique du sud

pharmaceutique

médicaments

transfert

technologies

Après que la société biotechnologique russe Biocad a annoncé à la mi-juillet le transfert au groupe pharmaceutique algérien Saidal de technologies de production d’anticancéreux, son directeur général Denis Morozov a révélé à Sputnik Afrique les avantages de tels échanges.Selon lui, le transfert des technologies est une question relevant une importance capitale pour l’Algérie, qui perfectionne son système de santé.Le modèle mondialiste ne fonctionne plusBiocad créera, de fait, une plateforme technologique qui permettra d’effectuer sur le territoire algérien des opérations connectées avec ses propres installations.Sa société est parvenue à mettre au point des approches permettant d’avoir de telles lignes technologiques et elle offre certaines de ses technologies aux partenaires algériens.Livraisons gratuitesСependant, pour qu’un partenaire ait envie de se doter d’une technologie, il doit tester un médicament et voir les résultats de son utilisation.L’entreprise livrera gratuitement une quantité considérable de médicaments "pour que les médecins algériens puissent essayer de les utiliser pour traiter des cancers", explique Denis Morozov."Parallèlement nos partenaires produiront ce médicament en Algérie et les médecins l’utiliseront dans leur pratique quotidienne."D’autres partenariatsL’Algérie n’est pas l’unique partenaire africain de Biocad. En Afrique du Nord, c’est le Maroc avec lequel la société travaille depuis plus de 10 ans."Grâce à cette coopération, Sothema, un acteur local, occupe une position dominante sur son propre marché.""Nous envisagerons diverses versions de partenariat pour localiser la production de nos médicaments en Afrique du Sud", détaille Denis Morozov.

