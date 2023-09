https://fr.sputniknews.africa/20230906/voici-pour-qui-les-mines-lepestok-utilisees-par-kiev-sont-particulierement-dangereuses-1061916293.html

Voici pour qui les mines Lepestok, utilisées par Kiev, sont particulièrement dangereuses

Voici pour qui les mines Lepestok, utilisées par Kiev, sont particulièrement dangereuses

Les mines Lepestok (Pétale) utilisées par les forces armées ukrainiennes contre des civils représentent un danger particulier pour les enfants, a raconté un... 06.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-06T11:15+0200

2023-09-06T11:15+0200

2023-09-06T11:15+0200

donbass. opération russe

pfm-1 lepestok (mine antipersonnel)

conflit ukrainien

ukraine

russie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/01/1f/1057781152_0:309:3050:2025_1920x0_80_0_0_5d7e0d37c991b51745788d933a20c819.jpg

L’utilisation par l’armée ukrainienne de mines antipersonnel Lepestok (Pétale) est particulièrement dangereuse pour les enfants, a déclaré à Sputnik Roustam Saïfoulline, chef adjoint de l'école supérieure de commandement du génie militaire.Il a rappelé que l'armée ukrainienne et les nationalistes, en particulier, avaient utilisé massivement et sans discernement contre des civils cette arme interdite en vertu de la Convention d’Ottawa.Le colonel a été blessé à deux reprises lors de l'opération militaire spéciale en Ukraine et a été décoré du titre de Héros de la Russie.

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

pfm-1 lepestok (mine antipersonnel), conflit ukrainien, ukraine, russie