Un chien adopté par des artilleurs russes démasque des matériels de guerre ukrainiens

La Défense russe a partagé l’histoire d’un chien qui avertit les membres d’une brigade de lance-roquettes multiples lorsque l’armée ukrainienne déploie des... 16.05.2023, Sputnik Afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/10/1059298893_61:0:904:474_1920x0_80_0_0_020817ff45e90ff13c56ff87e34de450.png

Alba, une jeune chienne douce et amicale, aide les soldats d’une brigade de lance-roquettes multiples Ouragan à repérer les équipements militaires ukrainiens dans le Donbass, a annoncé un membre de la brigade. Le ministère russe de la Défense a partagé ce témoignage sur Telegram.Selon lui, les soldats ont adopté Alba alors que la chienne avait environ quatre mois. Affamée et atrophiée, elle a été dressée pour rejoindre l’équipe en qualité d’assistant fidèle. Elle a maintenant plus d’un an.Alba fait son service à parts égales avec les militaires et reçoit de plein droit sa portion de repas quotidien à la cuisine de la batterie.Selon l’artilleur, Alba peut établir la présence de matériels de guerre ennemis à une distance de plusieurs kilomètres."Alba est de service tous les jours. Elle gravit la colline et surveille ce qui se passe autour d'elle. Les soldats ont l'esprit beaucoup plus tranquille grâce à cette aide."Chiens au service de l’armée russe et soviétiquePlus de 70.000 chiens de guerre ont fait leur service militaire sur les fronts de Seconde guerre mondiale en Europe.Aujourd’hui, les équipes cynophiles prennent leur part active dans l’opération spéciale dans le Donbass ou elles accomplissent diverses missions. Elles détectent et neutralisent des mines, inspectent des bâtiments, repèrent des unités ennemies, etc.

