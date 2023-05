https://fr.sputniknews.africa/20230513/des-gilets-pare-eclats-pour-chiens-militaires-crees-a-donetsk--video-1059233961.html

Des gilets pare-éclats pour chiens militaires créés à Donetsk – vidéo

Des chiens assistent et aident les militaires russes dans la zone de l’opération spéciale pour accomplir diverses missions. Pour protéger ces animaux des... 13.05.2023, Sputnik Afrique

Des gilets anti-éclats ont été créés à Donetsk pour les chiens d'assistance qui aident les soldats russes sur la ligne de front dans le cadre de l’opération spéciale en Ukraine, a déclaré à Sputnik Mikhaïl Kondrous, directeur de l'entreprise 3D Tekhno.Un autre modèleEn outre, un gilet plus petit a été inventé pour les tâches régulières et l’usage quotidien. Il est doté d’un paquet balistique anti-éclats, a indiqué l’interlocuteur. Il peut transporter quatre chargeurs de fusil Kalachnikov et deux grenades de chaque côté.Le propriétaire d’un chien militaire a dit à Sputnik que ces animaux étaient très importants pour le front.Cette tenue offre au chien une protection de classe Br1 et S2.M.Kondrous a souligné que cette invention serait produite en série, en tenant compte des paramètres des différentes races de chiens et des spécificités de leur service.

