Un obusier russe Akatsiya balaie du matériel et des effectifs ennemis en Ukraine – vidéo

Des bastions, du personnel et du matériel de l’armée de Kiev ont été détruits par les militaires de l’opération spéciale en Ukraine, d’après la Défense russe... 14.05.2023, Sputnik Afrique

Les artilleurs russes ont ciblé des positions ennemies dans une zone de l’opération spéciale en Ukraine.Dans une vidéo, partagée ce 14 mai par le ministère russe de la Défense, les militaires ont recours à un canon automoteur 2S3M Akatsiya, le chargent et réalisent des frappes depuis des positions fermées.Un drone les aide à détecter les objectifs et à contrôler les tirs.Résultat, des défenses, des effectifs et des équipements de l’armée ukrainienne ont été atteints, selon la Défense russe.Après avoir effectué des frappes, l’équipage de l’arme change de position et fait feu sur des points de tir de l’ennemi tout en restant dissimulé aux yeux de l’artillerie de l’armée de Kiev.D’après l’instance, toutes les cibles repérées ont été éliminées avec succès. Le véhicule aérien sans pilote en a constaté les conséquences.

