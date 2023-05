https://fr.sputniknews.africa/20230512/des-systemes-sol-air-russes-s-300-ripostent-a-une-frappe-dartillerie-ukrainienne-1059197610.html

Des systèmes sol-air russes S-300 ripostent à une frappe d'artillerie ukrainienne

Des systèmes sol-air russes S-300 ripostent à une frappe d'artillerie ukrainienne

Quatre projectiles de lance-roquettes multiples HIMARS ont été interceptés par l'armée russe sur le front ukrainien. Les militaires ont ainsi repoussé une... 12.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-12T09:00+0200

2023-05-12T09:00+0200

2023-05-12T09:00+0200

donbass. opération russe

ukraine

russie

défense

s-300

m142 himars

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/09/18/1056274689_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_eadb59a53197015a76bf04782aacfd17.jpg

Les militaires du groupement russe Est ont repoussé une frappe de roquettes ukrainienne sur l'axe de Donetsk-Sud, a indiqué à Sputnik un porte-parole de l'unité.En outre, des éléments avancés du groupement Est, avec l'appui de l'artillerie, ont mis fin aux activités de deux groupes de reconnaissance et détruit un pick-up.Quatre drones kamikazes abattusDes canons automoteurs Akatsiya et Tulpan ont également frappé un mortier et un lieu de stationnement temporaire de soldats.Trois drones ukrainiens de type avion et quatre drones kamikazes ont été abattus sur l'axe de Zaporojié. Une batterie d'artillerie à réaction a détruit un lieu de stationnement temporaire de l'ennemi et un canon automoteur Gvozdika a frappé un mortier.Entre-temps, l'armée ukrainienne a pilonné jeudi la ville de Gorlovka en République populaire de Donetsk faisant un mort et sept blessés.

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, russie, défense, s-300, m142 himars