Les Russes "sont en train de gagner" le combat de drones, reconnaît un gradé ukrainien

Les Russes "sont en train de gagner" le combat de drones, reconnaît un gradé ukrainien

Manquant constamment de drones, les militaires ukrainiens perdent cet affrontement avec l'armée russe qui en dispose de "réserves plus approfondies"

Les forces armées russes remportent le bras de fer des drones dans le ciel de la zone de l’opération militaire spéciale. C’est ce qui ressort des propos d’un gradé ukrainien, relayés par le Washington Post.Selon lui, les unités russes frappent des cibles mineures ou déploient deux drones à la fois, ce qui suggère "des réserves plus approfondies", a-t-il souligné.Les tentatives ukrainiennes de s’y opposer échouent. Les forces de Kiev ont recours au brouillage électronique et répandent des filets sur les véhicules et les tranchées. Les Russes connaissent bel et bien ces méthodes et les utilisent, d’après le militaire ukrainien.Le média précise qu'une unité ukrainienne de production de drones fabrique et utilise quotidiennement environ une vingtaine d’unités, mais cette quantité n'est pas suffisante.L’efficacité des drones russes est reconnue, en particulier celle des Lancet. À part les militaires ukrainiens, certains médias occidentaux expriment le même avis. Le portail polonais Interia les a baptisés "superdrones" et affirment qu’ils sont un "véritable fléau" pour les soldats ukrainiens et qu'ils "font peur aux équipages" des blindés ukrainiens. Kiev a avoué ne pas avoir d’équivalent de ce type d’engins qui représentent une menace constante sur le front.Un coup de fouet pour les drones russesD’ailleurs, la Russie intensifie ses efforts visant à renforcer sa production de drones. En septembre, le gouvernement russe a annoncé la mise en place d’une stratégie nationale. Au cours des sept prochaines années, le pays envisage de pratiquement doubler le volume du marché russe de ces engins lourds et moyens.Huit centres de recherche et de production de drones doivent être créés en Russie. Le premier centre scientifique et de production régionale des drones civils avait déjà été ouvert dans la région de Samara.La production de drones à Moscou a plus que quadruplé ces derniers temps, a fait savoir en juillet Sergueï Sobianine, maire de la capitale, ajoutant que cette industrie ne cesse de se développer.

