Ces restaurants d'Afrique du Nord dans le top mondial 2023 de Trip Advisor

Le Maroc et l’Égypte brillent dans un nouveau classement des meilleurs restaurants à l’échelle internationale, établi par le guide américain de voyages, Trip Advisor.Le classement est composé de plusieurs types de sélection. Dans celle favorisant la cuisine végétarienne, l’établissement Veggie Pause, situé dans la ville marocaine de Fès, se positionne en cinquième place. Il est devancé par des restaurants du Pérou, d’Espagne, d’Inde et d’Italie.L’Égypte apparaît à deux reprises sur cette liste, notamment dans une sélection intitulée "Restaurants qui créent l’ambiance pour une soirée de dégustation de vins et de mets".Situé au Caire, capitale égyptienne, le Sagon Restaurant & Lounge obtient aussi le cinquième rang et ce pays arrive en dixième position grâce au restaurant Sachi Heliopolis, également situé au Caire, dans la catégorie "Les meilleurs des meilleurs".Critères du choixLes lauréats de la liste Travelers' Choice 2023 offrent la diversité et la portée géographique, indique Sarah Firshein, responsable de la rédaction chez TripadvisorTrip Advisor a notamment étudié les avis et les notes des restaurants affichés sur sa plateforme, collectés entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023.

